Caserta, riapre il parcheggio Pollio con 126 stalli

Riaprirà domani il parcheggio nell’ex caserma Pollio. Sono state ultimate, infatti, tutte le procedure burocratiche. Nelle ultime settimane, attraverso la Prefettura di Caserta, è stato raggiunto un accordo tra l’amministrazione comunale e l’Agenzia del Demanio per la gestione interna degli spazi di proprietà dei due Enti. Sono stati predisposti anche degli ingressi indipendenti. Nell’area sono presenti 126 stalli destinati alla sosta delle auto e il parcheggio sarà aperto 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana.

Parallelamente alla riapertura del parcheggio, prenderà il via il cantiere per la realizzazione di tutte le altre strutture destinate, così come da progetto, a ospitare un “Tourist Center”, con attività di ristorazione, un book shop, un info point con vendita di souvenir e una sala multifunzionale espositiva.

Inoltre, nell’area ci sarà spazio anche per altri servizi, con un’attenzione speciale dedicata alla mobilità sostenibile, con la presenza di postazioni di ricarica per veicoli elettrici e bike sharing.