Caserta, undici cavalli in una stalla di 50 metri: una denuncia

La polizia locale di Caserta ha denunciato per mancato rispetto delle norme ambientali la titolare di un terreno che possiede undici cavalli.

Quando sono arrivati sul posto, nella frazione Casola di Caserta, gli agenti guidati dal comandante Antonio Piricelli hanno trovato i cavalli che pascolavano in uno spazio angusto, di circa 300 metri quadrati; ancora più piccola la stalla dove erano costretti a vivere gli animali, un manufatto di lamerie zincate di 50 metri quadrati. Sul terreno sono stati inoltre rinvenuti enormi cumuli di liquami posti tra la stalla e il terreno.

Al termine del sopralluogo, cui ha preso parte anche il personale dell'Asl, la polizia locale ha denunciato la titolare del fondo per la presenza dei liquami, per la mancanza dei contenitori per la raccolta degli stessi e per il mancato possesso di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di smaltimento.