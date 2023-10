Prevenzione degli operatori sanitari, c'è il convegno “Ospedalesicuro XX”

Oggi e domani nell'aula magna del centro di biotecnologie Università degli Studi di Napoli “Federico II” si sta svolgendo il convegno nazionale “Ospedalesicuro XX” sui temi della prevenzione degli operatori sanitari, promosso dall’Osservatorio Salute Lavoro del Dipartimento di sanità pubblica dell’Università di Napoli. Con questa edizione l’evento compie venti anni di crescita e confronto con l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (Eu-Osha) con Inail, la Direzione della prevenzione della Regione Campania con gli enti di pertinenza, le Asl e le strutture ospedaliere e Società scientifiche. Nel corso di questi venti anni il convegno "ospedale sicuro" ha visto la partecipazione di esperti della prevenzione attivi a livello nazionale e regionale confrontarsi sulle valutazioni tecnico-procedurali, sulle metodologie specifiche, sugli aggiornamenti scientifici e normativi per la prevenzione e la gestione dei rischi nel comparto sanitario I momenti di confronto creati in occasione delle precedenti edizioni di "ospedale sicuro" hanno favorito l’approfondimento di rischi emergenti e Linee Guida nazionali, per garantire una migliore diffusione della cultura della prevenzione a tutti i livelli aziendali. Con l’edizione numero XX di OspedaleSicuroDuemila23 si vuole approfondire quanto esiste già e avviare nuove sinergie e interazioni tra gli enti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei lavoratori e favorire la creazione di un Sistema Sanitario che ponga davvero al centro tutti gli operatori sanitari. Obiettivo in campo con l’attuazione dei Piani nazionali della prevenzione da parte della Regione Campania e la diffusione delle innovazioni tecnologiche e digitali, sarà contare su nuovi strumenti applicativi per garantire una sanità e un sistema ospedaliero più sicuro. Le testimonianze dei relatori e i contributi scientifici si alterneranno nel corso delle 2 giornate del convegno, suddivise in sessioni distinte e finalizzate all’approfondimento delle tematiche specifiche. Prenderà parte all’evento il direttore generale dell’Asl di Caserta, Amedeo Blasotti e l’Ingegnere Giovanna Rotriquenz, il direttore del servizio prevenzione e protezione Asl Caserta e componente del tavolo tecnico del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Regione Campania.