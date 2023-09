Liste d'attesa in Campania, la Cisl a De Luca: «Quanti soldi sono stati investiti?»

La Cisl Funzione Pubblica della Campania, guidata da Lorenzo Medici, ha scritto al presidente De Luca, alle direzioni generali Tutela della Salute e Personale del Servizio Sanitario Regionale, alle Asl Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, e alle aziende ospedaliere Cardarelli, Colli, Sant’Anna e San Sebastiano, San Giuseppe Moscati, Rummo e S. Giovanni di Dio Ruggi D’Aragona per accedere agli atti amministrativi relativi all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

«Abbiamo chiesto, come annunciato nel corso del tavolo di consultazione da noi richiesto - riferisce il leader della federazione Medici - di sapere quanti soldi sono stati erogati e finalizzati all’abbattimento delle liste di attesa, quali e quante sono state le attività ordinarie e quelle in intramoenia svolte in ogni singola azienda, quale è il piano strategico e le priorità stabilite per ciascuna tipologia assistenziale, quale è il personale reclutato ed utilizzato e i sistemi di incentivazione attuati con i provvedimenti di programmazione assunti sulle risorse umane.

Infine, ai sensi e per effetto dell’art. 22 e seguenti della legge 241, abbiamo inoltrato istanza di accesso ai documenti e agli atti prodomici e conseguenti. L’obiettivo - continua il segretario generale - è fare chiarezza definitiva sul disastro del settore in questa regione, alla luce del fatto che la delibera di Giunta 379 prende atto della inutilizzazione degli stanziamenti erogati e della conseguente diminuzione delle risorse utilizzabili per il 2023 per l’abbattimento delle liste d’attesa».

La Cisl Funzione Pubblica annuncia fin d’ora che «trascorsi inutilmente i 30 giorni dalla notifica dell’atto, saranno adite le vie giurisdizionali per la tutela dei diritti e degli interessi rappresentati».