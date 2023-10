«Dal territorio all’ospedale per una diagnosi precoce», focus sugli screening dell'Asl

«Gli screening in Asl Caserta: dal territorio all’ospedale per una diagnosi precoce» è il tema dell’evento formativo che si tiene giovedì presso la sede dell’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Caserta in via Bramante 19.

L’appuntamento è dalle 8,30 alle 13,30. Il responsabile scientifico è Alessandra Sicignano, referente interno della Commissione per la prevenzione, per la tutela dell’ambiente e del cittadino dell’Ordine, con cui ha organizzato l’evento. Previsti i saluti del presidente dell’Ordine Carlo Manzi e del direttore generale dell’Asl Amedeo Blasotti.

«Un programma di screening è un percorso rivolto ad una ben definita popolazione considerata particolarmente a rischio per età o per altre caratteristiche.

L'obiettivo è l'individuazione della malattia nelle fasi iniziali, ancora prima della presenza dei sintomi, permettendo di intervenire rapidamente con le cure più appropriate e ridurre così il rischio di mortalità - sottolineano gli organizzatori. L'Asl Caserta ha attivato una serie di programmi di Screening, i principali per la prevenzione del cancro del seno, del colon retto e della cervice uterina. Il convegno si propone di confrontarsi sullo stato dell’arte dell'attività di screening sul nostro territorio».