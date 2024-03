Allevamento di suini in un'azienda bufalina di Ailano e scarti mal gestiti, sequestro e sanzione

Controlli dei militari del Nucleo carabinieri forestale di Alife con i medici veterinari dell’Asl Caserta – “U.O.V. Matesino di Piedimonte Matese, in un’azienda zootecnica di Ailano.

Nel corso dei controlli è satata accertata un’illecita utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento bufalino per mancata comunicazione al competente ufficio provinciale della Regione Campania e per carenze anche di natura strutturali e sanitarie. Per il legale rappresentante una sanzione e l'obbligo a mettersi in regola.

Inoltre, è stata accertata anche la presenza di un allevamento di suini della razza “Suino Nero dei Nebrodi”, non registrato presso la competente Asl/Ce - Unità Operativa Veterinaria di Piedimonte Matese. In totale 12 capi, di cui due scrofe, un verro e nove maialetti lattanti di circa due mesi di età. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico.