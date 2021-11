Due auto sono state distrutte dalle fiamme ad Eboli. L'incendio si è verificato la scorsa notte in via Gonzaga e le fiamme hanno divorato una Opel Corsa e una Ford Focus. Sul posto i vigili del fuoco di Eboli e i carabinieri che hanno spento il rogo ed hanno avviato le indagini per appurare le cause dell'incendio.