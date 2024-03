Cani tenuti in piccole gabbie e maltrattati: sequestro e denuncia a Castel Volturno

Militari del Nucleo carabinieri forestale di Castel Volturno e del Nucleo Cites di Napoli, con personale del servizio veterinario Asl di Caserta, presso un’abitazione privata a Castel Volturno, hanno svolto un controllo sul benessere animale dovuto all’elevato numero di cani di razza iscritti in banca dati anagrafe canina. Sono stati identificati con lettura di microchip 25 cani in totale, di cui solo 16 sono risultati intestati al conduttore dell’abitazione ed altri 9 risultati intestati ad altre persone.

Al termine degli accertamenti effettuati è stato accertato il reato di maltrattamento degli animali ivi presenti, in quanto: 20 cani sono risultati essere detenuti in pessime condizioni igienico sanitarie, nonché privi delle cinque libertà connesse al benessere degli stessi (fame, sete, libertà di movimento, stress e paura), così come descritto nel referto redatto dai medici veterinari dell’Asl.

In particolare nel cortile dell’abitazione due cani: un astore del Caucaso ed un mastino tibetano erano detenuti con catena. Sei cuccioloni di razza mastino tibetano erano detenuti in 3 gabbie con una superficie a disposizione di circa 1 metro quadro, con impossibilità di movimento. Sul terrazzo dell’abitazione, in box di muratura prefabbricata con copertura non idonea al mantenimento di temperatura omogenea, esposti all’intemperie, sono stati rinvenuti ulteriori n. 15 cani di razza barboncino ed un cane maltese. Riposti all’interno di gabbie per allevamento di conigli.

I militari hanno proceduto al sequestro giudiziario dei cani di razza affidando la custodia degli stessi al canile convenzionato del Comune di Castel Volturno. Il detentore è stato denunciato per maltrattamento di animali.