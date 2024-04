Marcianise, il primo podcast dell'associazione “Ztl”

L’associazione giovanile ZTL - Zero Tensioni Locali, con sede in via Marchesiello, a Marcianise, ha registrato la prima di una lunga serie di puntate del nuovo Podcast intitolato “il Canguro’’. Un’iniziativa innovativa ed intraprendente, volta a segnare lo sfondo sociale e culturale di un luogo ricco di opportunità e di tradizioni.

La registrazione, coordinata dal giovane Salvatore Musone - esperto di informatica - è avvenuta nella sede in via Marchesiello ed è stata condotta da due soci di ZTL, Federica Porzio e Ciro Rosato, i quali, con audacia e allegria, hanno intrapreso un colloquio molto interessante e costruttivo, oltre che informativo, con i loro ospiti rappresentanti le passate associazioni di quella strada: Salvatore Raucci, ex presidente di Logos, e Angelo Delle Curti, ex socio di Urbe.

Dietro le quinte: Umberto Tartaglione, Asia Fulco, Alessia Alberico, Giovanna Amendola, Vincenzo Moretta, Francesco Delli Paoli, Giuseppe Amoroso, Vincenzo Siciliano - soci di ZTL che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento.

Il tema della puntata è stato il confronto fra il vecchio e il nuovo associazionismo marcianisano, all’insegna di una differenza generazionale tra i cosiddetti Millennials e la Generazione Z, e di un periodo in cui i social media non avevano lo stesso spazio e la medesima importanza che al giorno d’oggi rivestono in termini di coinvolgimento sociale. Nonostante fossero tempi diversi, hanno spiegato gli ospiti, e a scapito delle peripezie fisiologiche che ogni associazione affronta nel corso della sua vita, la più grande e solida risorsa cui può far fronte sono i rapporti umani che queste realtà hanno lo straordinario potere di costruire.

I Giovani di ZTL ringraziano calorosamente gli ospiti per il loro contributo, per ciò che sono stati negli anni e per averci consegnato oggi una Marcianise con una meravigliosa storia di associazionismo: a ZTL ed alle altre associazioni giovanili operanti sul territorio l’arduo compito di riportare in vita le tradizioni marcianisane.