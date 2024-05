Maddaloni, al via la 39esima tappa dell'International Street Food

Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, è ripartita l’ottava edizione dell’International Street Food - la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di Airs (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con la Confartigianato di Caserta, con l'Aps Castrum di Maddaloni e con il patrocinio del Comune di Maddaloni.

Grazie all'impegno del presidente dell’Aps Castrum, Fabio Cembrola, che ha fortemente voluto il ritorno a Maddaloni dell'International Street Food, la manifestazione sarà per il quarto anno consecutivo in città, da stasera a domenica, con la sua 39esima tappa che si svolgerà nel piazzale Don Salvatore d'Angelo - ex piazza della Pace (il venerdì dalle 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle 12 alle 24).

L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo Stivale fino alla fine di novembre 2024. Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere.

Sempre all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. I truck più importanti d’Italia con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.