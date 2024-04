Vintervista, apre a Caserta il ritrovo del buon vino

Apre a Caserta un nuovo locale per gli amanti del buon vino. Vintervista, in via Sant'Agostino 17, nel cuore della città. Un luogo dove il gusto e la tradizione si incontrano per creare esperienze gastronomiche uniche. Prodotti di alta qualità, selezionati con cura direttamente dalle migliori cantine e dai produttori più rinomati del territorio. Grande festa lo scorso 12 aprile per l'inaugurazione del locale.

«Siamo appassionati di vino e cibo di qualità. Crediamo che ogni bicchiere di vino e ogni assaggio di salume racconti una storia unica, ricca di tradizione e artigianalità. È questa passione che ci spinge a cercare costantemente i prodotti migliori e a condividerli con voi, per farvi vivere autentiche esperienze sensoriali. Ogni prodotto presente su Vintervista è frutto di una selezione attenta e rigorosa. I nostri vini sono scelti per la loro eccellenza enologica e per rappresentare al meglio il territorio di provenienza. I salumi tipici, invece, sono realizzati seguendo ricette tradizionali tramandate da generazioni, utilizzando solo ingredienti di altissima qualità» spiega il proprietario Giuseppe Vilardi.

Ospiti della serata inaugurale Marco Maddaloni e Gianluca Di Gennaro e a impreziosirla i dolci di Dolce Cafè di Michele la Marca.