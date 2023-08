Federica Pellegrini, primo anniversario di matrimonio con Matteo Giunta: la dedica nasconde l'indizio sul nome della figlia?

Federica Pellegrini è al settimo cielo. Oggi festeggia il primo anniversario di matrimonio con il marito Matteo Giunta ed è incinta della sua prima figlia. I ricordi di quel giorno di fine agosto a Venezia le riscaldano il cuore e la Divina ha voluto condividere con i suoi follower la sua felicità, con alcune foto inedite di quel giorno e, forse, un indizio sul nome della bambina che arriverà tra dicembre e gennaio.

Federica Pellegrini ha voluto scrivere un post molto dolce al marito, Matteo Giunta, in occasione del loro primo anniversario di matrimonio: «È già passato un anno.

Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure… È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene. Per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze. C'è una Meringa in arrivo 💕… E’ passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta…con ogni millimetro del mio corpo. Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti. Ci stiamo provando da un anno ♥️ Auguri Amore Mio».

I follower hanno fatto le congratulazioni alla coppia che dimostra ogni volta quanto si ama e quanto si rispetta, con dolci dediche di questo tipo.

I fan più attenti hanno notato che potrebbe esserci un indizio sul nome della bambina in arrivo, prima figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. L'indizio sarebbe stato lanciato dalla Divina stessa nel suo post per l'anniversario di matrimonio. La campionessa, ad un certo punto, scrive: «C'è una Meringa in arrivo», con la M maiuscola. Che sia un indizio sul nome? I fan avranno la certezza solo a dicembre, quando la piccola nascerà.