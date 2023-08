Serena Bortone, viaggio in India: «La vita ha bisogno di vuoto... esiste un’altra via»

Serena Bortone ha voluto condividere con i suoi fan un'esperienza importante: il suo viaggio in India. La conduttrice televisiva di Oggi è un altro giorno ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che mette in mostra una carrellata di foto con una didascalia a corredo che descrive a pieno le emozioni vissute durante questa esperienza. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto la conduttrice nel dettaglio.

«Tutto quello di cui hai davvero bisogno è un vestito e del cibo - ha sottolineato Serena Bortone su Instagram - One dress, some food, dice James, uno dei maestri joga della mia clinica ayurvedica. Evita di accumulare incarichi e responsabilità nella tua vita lavorativa, c’è scritto nelle note del medico ayurvedico tra i consigli per ridurre lo stress. Praticamente tutto il contrario di quello che fa la maggior parte di noi. Io per prima».

Poi, ha aggiunto: «La società dell’accumulo di cui mi sento una brillante esponente, si nutre dell’affastellamento costante di oggetti, sensazioni, esperienze, spesso utili solo a riempire spazi, mentre la vita ha bisogno di vuoto per assaporarne l’emozione e raggiungere libertà e autenticità. Piangi e ridi, scrive sempre il dottor Jobin. Possiedo tanti vestiti, ma sapere che esiste un’altra via - la voglia di vivere a un’altra velocità che cantava Battiato, accresce una delle cose più importanti della vita stessa: la consapevolezza».

«Pertanto grazie ai bambini incontrati per strada - ha continuato Serena Bortone - Grazie alle donne con cui abbiamo festeggiato un matrimonio, grazie alle ore solitarie e grazie ai tramonti, e grazie a chi mi ha accolto.

A tutte le ragazze e ai ragazzi indiani, auguro tutta la felicità e la realizzazione che si meritano».