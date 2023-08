Diletta Leotta, prima uscita con Aria e Lillo: «Passeggiatina in tre»

Diletta Leotta è diventata mamma della sua prima bambina Aria, solamente dieci giorni fa. La conduttrice sportiva, in queste giornate nuove per lei e piene d'amore, si è voluta dedicare con tutta se stessa alla piccolina e, proprio per questo motivo, non è risultata attiva come al solito sui suoi canali social.

Oggi, però, sabato 26 agosto, la neo mamma ha voluto far sapere ai suoi follower che è uscita per la prima passeggiatina con la sua Aria e, ovviamente, con loro c'era anche l'inseparabile cagnolino Lillo.

T-shirt e pantaloncini corti rosso vivo, ciabatte sportive beige, occhiali da sole scuri, carrozzina di Aria e Lillo al guinzaglio.

Si è lasciata immortalare così, Diletta Leotta che ha, poi, pubblicato i nuovi scatti sul proprio profilo Instagram, scrivendo: «Passeggiatina in tre», con tanto di cuore rosso.

La neo mamma è super sorridente e, nei giorni scorsi, la sua grande gioia per l'arrivo della sua bambina è risultata davvero evidente. Infatti, Diletta ha pubblicato più video in cui scriveva «giornate piene d'amore». Insomma, la conduttrice si sta abituando alla sua nuova vita da genitore e, dato che si sente in ottima forma, ha deciso di uscire con la piccola.

Il nuovo post Instagram di Diletta Leotta ha riscosso moltissimo successo: in pochi minuti la conduttrice ha totalizzato migliaia di like e commenti. Qualcuno dei suoi fan le ha scritto: «Sei già tornata super in forma», «Sarai una mamma in gamba» oppure «Troppo carino e simpatico Lillo: la tua guardia del corpo».