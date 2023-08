Andrea Delogu domanda alle fan: «Vi capita mai di voler fare i complimenti a un'altra donna?»

Andrea Delogu è molto attiva sui propri profili social, specie su Instagram dove ama condividere i suoi pensieri con le migliaia di follower che la seguono. La speaker radiofonica, che sulla piattaforma si chiama Andrealarossa, nelle sue storie più recenti ha posto una domanda interessante alle sue fan.

Spesso Andrea pubblica contenuti profondi che possono anche portare a discussioni su argomenti seri come, ad esempio, lo stare bene con se stessi oppure il fatto che in amore non dovrebbe esistere il problema della differenza di età. L'ultimo quesito di Andrea ha a che vedere con il complimentarsi con le altre donne.

Andrea Delogu, che sui social comunica sempre in modo molto diretto, ha posto una domanda curiosa alle sue fan.

La speaker radiofonica ha scritto: «Ragazze, ma anche a voi capita ogni tanto di voler fermare altre ragazze per strada e dire loro che sono bellissime? Cioè, a volte, mi incanto a guardarle e penso: Ma come si fa ad essere così belle?. Ieri, c'era una signora vestita di verde, con i capelli bianchi, ma un bianco curato, non quello casuale, e indossava questi occhiali fantastici... E nulla... ero ipnotizzata! Volevo dirglielo, poi, ho pensato che sarei potuta sembrare una matta. Ma mi succede almeno tre o quattro volte al giorno, comunque».

Andrea Delogu sta vivendo un periodo molto bello e sereno della sua vita: la carriera procede a gonfie vele e così, anche l'amore. La speaker radiofonica, infatti, è innamoratissima del fidanzato Luigi Bruno che ha sedici anni in meno di lei.

Per Andrea, la differenza di età non è mai stata un problema e, proprio per questa sua spensieratezza in merito al tema, è spesso presa di mira sui social.