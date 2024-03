Diletta Leotta, la figlia Aria la riconosce in tv durante Lazio-Juve: la tenera foto

Una vita a colori e piena di gioia: Diletta Leotta, mamma della piccola Aria nata lo scorso 16 agosto dall'amore con il compagno Loris Karius, continua a godersi a pieno la sua vita da mamma. La speaker radiofonica non smette di condividere alcuni scatti su Instagram con Aria che mostrano la loro quotidianità: dalle passeggiate al parco con la carrozzina e cagnolino a teneri momenti in casa. L'inviata di Dazn ha però ripreso la sua routine lavorativa tant'è che mostra spesso i suoi super look sul campo, attraverso suoi profili social. Infatti, proprio nelle ultime Diletta Leotta infatti ha condiviso un post Instagram che mette in risalto il suo look casual e sexy in occasione del match giocato tra le squadre Lazio e Juve. Subito dopo, l'inviata ha condiviso anche una foto che mostra la reazione di Aria nel momento in cui ha visto la mamma in televisione.

La vita da mamma

Diletta Leotta per l'occasione ha indossato una giacca oversize: must have per antonomasia del guardaroba femminile e che a lei d'altronde, sta ad hoc.

Il post Instagram condiviso dall'inviata Dazn su Instagram non è passato inosservato ai suoi follower soprattutto per la foto di Aria in braccio alla nonna. La figlia di Diletta quando ha visto la mamma in televisione ha avuto una reazione tenerissima: la bambina con le manine ha cercato di accarezzare lo schermo.

Numerosi sono stati i commenti dei follower a corredo del post che Diletta Leotta ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «La amiamo questa bella bambina. Incantata guarda la sua mamma, che tenera», ha scritto una fan. E ancora: «La foto di Aria che guarda la mamma è deliziosa. Che cosa adorabile». «Siete bellissime davvero, Aria ti ama. Che cosa stupenda», ha scritto un altro fan.