Aurora Ramazzotti, i rischi della vita da mamma: «Lego i capelli prima che Cesare mi renda pelata»

Vita da mamma. Aurora Ramazzotti ormai è entrata nel mood di mamma a tempo pieno col suo piccolo Cesare Augusto. Ma nonostante ciò non ha perso la sua ironia che l'ha sempre contraddistinta. Attivissima sui social, la figlia di Michelle non ha ancora mostrato il volto del piccolo Cesare, per tutelarlo dai leoni da tastiera. Nel frattempo, però, scherza e ride con lui, mostrando come se ne prenda cura insieme al compagno Goffredo Cerza. E, ovviamente, non mancano le batutte che spesso si rivelano punti in comune tra le mamme.

Su Instagram, di buon mattino, Aurora mostra il suo nuovo caftano ai follower, mentre si guarda allo specchio. E, poco dopo scrive: «Adesso mi lego i capelli che se no mio figlio mi renderà pelata una volta per tutte».

La nuova vita di Aurora scorre piacevolmente.

E insieme al compagno è tutto più bello, proprio come lei stessa dice in in post dolcissimo di qualche girono fa. Aurora e Goffredo sono una coppia dal 2017, quando la migliore amica della figlia di Michelle Hunziker, Sara Daniele ha deciso di far incontrare i due ragazzi perché ha pensato che insieme fossero una bellissima coppia. Sara ci ha visto molto lungo e oggi, cinque anni dopo, i due sono una famiglia bellissima.

Aurora Ramazzotti ha condiviso alcuni scatti inediti di Goffredo Cerza con il piccolo Cesare e una dedica molto dolce, dove scrive: «Vederlo diventare papà è stata un’emozione immensa e continua ad esserlo ogni giorno. Non c’è niente di più magico di riscoprirsi a vicenda in questa nuova veste. Non potevo desiderare di meglio. Qualcuno mi ha chiesto come facevo a sapere che fosse la persona giusta, la verità è che l’amore giusto non ha bisogno di porsi alcuna domanda. L’amore giusto è, e basta. Non vedo l’ora di vivere il futuro insieme».