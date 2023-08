Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli le ruba i jeans: «Mi ha detto che gli piacevano... questa cosa mi preoccupa»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono rientrati a Milano dopo le vacanze estive che hanno trascorso in varie località italiane e non. Proprio nelle scorse ore, l'influencer ha rivelato ai suoi follower che il suo soggiorno milanese durerà pochi giorni, dato che, poi, si recherà a Venezia per assistere al Festival del Cinema che comincerà il 30 agosto prossimo e terminerà il 9 settembre.

Quindi, Giulia sta preparando di nuovo le valigie per partire ma Pierpaolo le ha rubato i suoi jeans preferiti.

Giulia Salemi ha pubblicato una storia Instagram davvero divertente insieme al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

L'ex gieffino cammina avanti e indietro davanti a una delle finestre di casa e guarda distrattamente lo smartphone, quindi, l'influencer spiega: «Ragazze ma se io vi dicessi che questi sono i miei jeans? Pier se li è messi perché mi ha detto “Amore ma che belli questi pantaloni, è proprio il lavaggio che piace a me». Poi, ci siamo accorti che sono proprio i miei, il che mi preoccupa visto che abbiamo la stessa taglia».

Pierpaolo, quindi, risponde dicendo: «Senti adesso vado a dare un'occhiata nel tuo armadio per vedere se c'è qualcos'altro» e, in sottofondo, Giulia si sbellica dalle risate.

Quest'estate, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno viaggiato moltissimo. I due sono stati in Costiera Amalfitana, a Saint-Tropez, a Montecarlo, a Mykonos in Grecia e, infine, in Calabria e hanno documentato tutto sui rispettivi profili Instagram.