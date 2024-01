Lazza denuncia il fan molesto che voleva una fotografia insieme. «Ho trovato il numero del tuo cellulare perché lavoro in una compagnia telefonica»

Quando gli ammiratori diventano stalker. È successo al rapper Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, che ha presentato una querela contro un fan che voleva incontrarlo per fare una foto con lui. Tutto comincia la sera del 6 gennaio. Ecco cosa è successo.

Il 29enne cantante milanese, secondo a Sanremo 2023 e un curriculum già pieno di successi avrebbe ricevuto - secondo quanto riportato su Giorno - sul suo numero privato una chiamata da uno sconosciuto e non avrebbe risposto, come pare faccia sempre quando non ha il contatto in rubrica. Poco dopo, però, dallo stesso utente sarebbe arrivata un'altra telefonata, a cui Lazza avrebbe poi risposto. L'uomo dall'altro lato della cornetta si sarebbe presentato come un tuo fan e gli avrebbe chiesto un appuntamento per fare una foto dopo essersi complimentato con lui. Lazza chiede all'ammiratore sconosciuto come abbia fatto ad avere il suo numero e questi risponde di lavorare per una compagnia telefonica e di averlo recuperato inserendo dei dati anagrafici in un server.

La telefonata sarebbe stata interrotta praticamente subito ma il giorno successivo Lazza, si è presentato dai carabinieri per la querela.

Il reato ipotizzato è la molestia, accusa prevista dall'articolo 660 del codice penale, che prevede l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro.

I militari hanno immediatamente fatto segnalazione alla procura e sono pronti a indagare sulla denuncia presentata dal 29enne. Lo stesso Lazza ha chiaramente indicato ai carabinieri il numero da cui sono arrivate le chiamate e quindi non dovrebbe essere particolarmente difficile risalire al fan molesto. Ma come ha fatto lui a ottenere il numero privato del cantante? Sembra che proprio nella telefonata, l'uomo abbia spiegato di lavorare per una compagnia telefonica e di aver recuperato il recapito da lì.