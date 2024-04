«Curnutone», la canzone degli Squallor interpretata da una fan orientale diventa virale

Era il 4 ottobre 1971, quando usciva in Italia “38 luglio”, il primo 45 giri degli Squallor, gruppo musicale che ha con le loro canzoni, irriverenti e goliardiche ha segnato la storia della musica italiana.

A distanza di anni - il gruppo si sciolse nel 1994 - innumerevoli sono state le cover di artisti affermati ma anche improvvisati e amatoriali, delle loro straordinarie canzoni.

L'ultima in ordine di tempo, quella di una giovane ragazza orientale.

La sua interpretazione di “Curnutone”, tra le più celebri canzoni del gruppo, scritta e cantata in napoletano da Totò Savio, sta spopolando sui social.

Tantissimi i commenti, anche sul gruppo Facebook Napoli Tatta' che ha ripreso il video: «Ha vinto lei», si legge in sovraimpressione mentre la simpaticissima fan , intona le prime strofe, con il tipico accento orientale: «Culnutone ca po sta via te ne vai.. » ; «Che carina, che tenera»; «E malenaaaal» ; «Canzone universale»; «Cittadinanza onoraria subito»; «Me lo sono guardato, penso cinquanta volte»; «Da tre giorni nella mia testa, proprio come la canta lei».