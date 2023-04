Torna il Covid, scuola chiusa in Irpinia: 20 bimbi contagiati dopo la festa della comunione

Torna la paura Covid in Irpinia. Il sindaco di Pietradefusi, Gaetano Musto, ha disposto la chiusura del plesso scolastico di Dentecane per evitare la diffusione del virus. Almeno una ventina i bambini già contagiati, a cui vanno aggiunti alcuni adulti. A scatenare il focolaio le feste per la prima comunione che si sono tenute nei giorni scorsi.

La chiusura del plesso scolastico è stata disposta per domani, sabato 29 aprile e per il prossimo 2 maggio.

Il sindaco farà effettuare un intervento di disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti scolastici.