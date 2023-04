STMicroelectronics, l'industria si apre alle scuole con lo Student Day 2023

In arrivo Il prossimo 10 maggio la settima edizione dello Student Day, l’appuntamento annuale che STMicroelectronics dedica agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Piu di 160 professori e 275 studenti provenienti da 35 istituti superiori hanno partecipato durante gli scorsi mesi ad alcuni corsi di introduzione a una scheda a microcontrollore a 32 bit, la STM32 Nucleo F401RE di STMicroelectronics, con ambiente di sviluppo mbed di ARM, organizzati da ST presso la propria sede di Napoli.

Student Day è l’appuntamento per vedere da vicino questi giovani sviluppatori e dar loro la possibilità di mettere in mostra le proprie realizzazioni di sistemi sviluppate grazie alle nozioni acquisite durante i corsi e alla loro creatività. Dopo la presentazione, professori di ingegneria delle Università Campane interverranno per una sessione di analisi e commenti su tutti i progetti presentati.

Non mancherà il consueto Hackathon dello Student Day, un momento di sfida per i teams attraverso l’utilizzo di una scheda Nucleo ed un kit di sviluppo.

Ciascuna scuola potrà partecipare con un massimo di 8 studenti e due docenti accompagnatori.