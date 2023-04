Premio Filangieri per i giovani giuristi: il successo della seconda edizione

Seconda edizione per il Premio Filangieri, un riconoscimento rivolto ai giovani che hanno discusso nell’ultimo anno accademico tesi di laurea in giurisprudenza che proiettano nella contemporaneità il pensiero del filosofo campano. La premiazione è avvenuta lunedì scorso, nell’aula De Sanctis dell’Università Federico II, al termine dell’incontro “I diritti inviolabili dell’umanità: da Filangieri all’Europa di oggi”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano in collaborazione con l’Accademia Filangieri Della Porta e il patrocinio del Museo Civico Filangieri.

La Commissione del Premio, composta dal professor Amedeo Arena, l’avvocato Riccardo Imperiali di Francavilla, ed il giudice Raffaele Sabato, ha assegnato tre borse di studio di 500 euro e due menzioni speciali a cinque neolaureati, tre donne e due uomini provenienti da varie regioni italiane, che sono saliti in cattedra per presentare i punti di contatto tra i propri elaborati ed il pensiero di Filangieri.

Clelia Greco ha 26 anni, è di Ascea, in provincia di Salerno, ed ha discusso una tesi in diritto penale: «Eguaglianza, presunzione di innocenza, rispetto dei diritti umani hanno ispirato il pensiero di Gaetano Filangieri e spero possano ispirare qualsiasi cosa io riesca a realizzare nella mia vita» dice.

Emanuela De Falco, 25 anni, viene da Pomigliano D’Arco, vicino Napoli; la sua tesi in diritto dell’Unione europea si è concentrata sul tema dello Stato di diritto. Ha dichiarato: «Il Premio Filangieri rappresenta una grande opportunità per i giovani per conoscere il pensiero del Filosofo ed apprezzarne la modernità. È affascinante cogliere quante intuizioni e quanti punti di contatto con la giurisprudenza di oggi ci siano nei suoi scritti».

Elena Ferrucci, 27 anni, è di Roma; la sua tesi è stata in diritto processuale penale, una ricerca che ha riguardato il tema degli algoritmi predittivi e la discrezionalità del giudice penale. «Il premio rappresenta – oltre ad un riconoscimento per un lavoro di ricerca di cui sono orgogliosa – anche un modo per “chiudere il cerchio” rispetto a un tema che è stato di mio interesse sin dal primo anno di università; il legame più attuale con il pensiero di Filangieri è il dibattito sull’ingresso di algoritmi sulla scena processuale e l’esigenza di tutela dei diritti individuali di fronte ai meccanismi della giustizia penale» dice.

È di Piacenza Matteo Milanesi, 25 anni. Il suo elaborato finale è in diritto costituzionale e si è soffermato sul tema della certezza del diritto: «Ho analizzato il pensiero di Filangieri in relazione alle fonti del diritto ed alla riforma della legislazione: l’intellettuale identificava nella codificazione e nella buona tecnica normativa un’istanza di garanzia di tutela del cittadino» ha commentato.

Marco Pauletti, 25 anni, è romano ed ha discusso una tesi di laurea in diritto penale. Il suo lavoro, dichiara, «è un parallelo tra Enrico Ferri, che curò il progetto di codice penale del 1921, e Filangieri. Sono diversi i punti in cui le due figure, distanti nel tempo, si possono accostare, soprattutto nella loro vocazione cosmopolita».

Da sinistra: Alessandro Rosanò, Michela Troisi, Amedeo Arena, Vincenzo Ferrone, Valeria Marzocco.

L’incontro di studi che ha preceduto il conferimento del Premio Filangieri è stato coordinato da Amedeo Arena, ordinario di diritto dell’Unione europea presso l’Università Federico II ed ideatore del Premio Filangieri, e si è aperto con i saluti di Carolina Perlingieri, Vicedirettore del Dipartimento di giurisprudenza dell’Univeristà Federico II, di Maura Striano, Assessora all’istruzione ed alle famiglie del Comune di Napoli, Benedetto Migliaccio, Presidente dell’Accademia Filangieri Della Porta, e Riccardo Imperiali di Francavilla, rappresentante degli Eredi Filangieri presso l’omonimo Museo Civico.

Nel corso di tale incontro, il tema dei diritti inviolabili dell’umanità è stato affrontato attraverso un percorso interdisciplinare, che è iniziato da Filangieri e la costituzionalizzazione dei diritti dell’uomo, oggetto della relazione di Vincenzo Ferrone, Ordinario di storia moderna presso l’Università di Torino, per proseguire con il rapporto tra il costituzionalismo e la Scienza della legislazione, argomento su cui si è soffermata Valeria Marzocco, ordinaria di filosofia del diritto presso l’Università Federico II. Sono seguite tre relazioni sulla tutela dei diritti fondamentali nel ‘900: la prima, a cura di Michela Troisi, ricercatrice di diritto costituzionale presso l’Università Federico II, ha avuto come oggetto i diritti umani nella visione dei costituenti italiani; la seconda, affidata a Raffaele Sabato, giudice presso la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, si è soffermata sulle origini della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; la terza, tenuta da Alessandro Rosanò, ricercatore di diritto dell’Unione europea presso l’Università della Valle d’Aosta, si è concentrata sulla tutela dei diritti umani nell’ambito delle Comunità europee e dell’Unione europea. In conclusione Riccardo Imperiali di Francavilla, partner presso lo Studio Legale Imperiali, ha tenuto una panoramica sulla tutela dei dati personali come diritto umano alla luce delle fide poste dall’intelligenza artificiale.

«L’Illuminismo non era un fenomeno soltanto napoletano, era un fenomeno europeo. Ma i napoletani sono stati i più bravi, perché l’idea di creare un ordinamento giudico fondato sui diritti umani è un’idea geniale» ha commentato il professor Vincenzo Ferrone. «Sono molto sorpreso dal fatto che un autore straordinario come Filangieri, che sta riscuotendo un incredibile successo all’estero, qui non riceva l’attenzione che merita. Sono però convinto che saranno i giovani a studiare Filangieri. Quando il professor Arena mi ha chiesto di venire a parlare alla cerimonia di un premio per i giovani ho risposto: vengo volentieri. Il Premio Filangieri può servire affinché i giovani tornino a leggere i testi dell’Illuminismo napoletano. Dico ai giovani: leggete sempre i testi originali, prima delle interpretazioni altrui. Avrete delle emozioni incredibili e per fare storia si parte dalle emozioni».