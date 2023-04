Il mondo a scuola, “Chinese Day" alla Bilingue

Successo per il “Chinese Day" promosso dall'Istituto Bilingue di Benevento. L'iniziativa, voluta e curata dal dirigente scolastico Giuseppe Ciampa, è stata occasione per dare prova delle competenze acquisite dai ragazzi in particolare nelle materie che guardano al futuro, come appunto la lingua cinese. Ad attestare il prestigio culturale e didattico che l'Istituto Bilingue si è conquistato nel tempo e il credito che le autorità culturali della Repubblica Popolare Cinese gli riconoscono, ieri erano presenti nei locali di via Marco da Benevento anche i diplomatici cinesi Yu Xingguo, consigliere culturale dell'Ambasciata cinese di Roma, e An Yufan, segretario del Dipartimento della Scienza e dell'Istruzione, nonché la direttrice dell'istituto Confucio dell'Orientale di Napoli, Valeria Varriano. A portare il saluto della città il sindaco di Benevento Clemente Mastella con il presidente del consiglio comunale Renato Parente e il vicesindaco Francesco De Pierro.

Il dirigente Ciampa nello spiegare il significato del “Chinese day”, ha sottolineato come nei programmi educativi e didattici sia necessario riconoscere ampio spazio all'approccio ed alla conoscenza della lingua cinese a ragione della straordinaria importanza geopolitica e commerciale della Repubblica Popolare Cinese, che peraltro conta oltre un miliardo di abitanti: «Occorre formare cittadini autonomi in grado di rapportarsi alle dinamiche del mondo che cambia e che vede l'apertura delle frontiere - ha detto Ciampa -. Sono necessarie nuove competenze che si acquisiscono a partire dalla più giovane età. Non possiamo restare rinchiusi nel nostro ristretto ambito: dobbiamo smetterla di pensare che l'Occidente sia diviso dall'Oriente. Occorre un nuovo dialogo tra i popoli anche se geograficamente lontani».

La didattica attivata presso l'istituto è stata elogiata dagli ospiti cinesi. Yu Xingguo ha evidenziato che «la scuola primaria Bilingue di Benevento gode già di grande fama ed ha formato nuovi talenti. del resto è strutturato e forte il dialogo con il dirigente Ciampa sui temi della formazione. L'impegno per la conoscenza della cultura cinese - ha proseguito il diplomatico - è una importante chiave di accesso per capire e comprendere il ruolo grande che la Cina svolge nel mondo e per avere accesso alle nuove opportunità di sviluppo», Al termine dei saluti, i ragazzi si sono cimentati in numerose performance dando pratica dimostrazione delle conoscenze acqusiite e dei nuovi saperi grazie al lavoro straordinario dei docenti.