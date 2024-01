Diletta Leotta, vacanze con la famiglia: relax sulla neve con la piccola Aria, le nonne e il cane Lillo

Ci sono dei luoghi dove l'inverno è pura emozione, dove il caos lascia spazio al silenzio, la confusione alla pace. Una magia che in pochi posti si può trovare come in Austria che non è solo il paradiso dei sciatori ma è il posto di chi sa fare il pieno di energie respirando l'aria pura e toccando la neve. E lo sa bene Diletta Leotta che nelle ultime ore si ha deciso di concedersi qualche giorno di relax con una mini vacanza a Kitzbühel, una suggestiva località alpina vicino Innsbruck. Con lei tutta la sua splendida famiglia, le due nonne, la piccola Aria e il suo compagno Loris Karius.

Diletta Leotta, attivissima sul suo profilo Instagram, ha deciso di condividere con i suoi follower, che la seguono dagli esordi, l'outfit scelto per una giornata sugli sci.

Come sempre il suo abbigliamento, curato nei minimi dettagli, ha rubato il cuore di molti. La conduttrice radiofonica ha deciso di puntare su un total black. Giacca coordinata al pantalone totalmente nero, Diletta Leotta ha poi voluto completare il suo outfit con un caschetto bianco e degli occhiali veramente particolari.

Dopo qualche ora ha pubblicato nelle sue Instagram stories la foto con le due nonne: Ofelia Castorina (mamma di Diletta) e Christine Karius (mamma di Loris). «W le nonne», ha scritto la conduttrice a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Lo scatto è tenerissimo e mostra le due nonne che si abbracciano. E naturalmente con loro c'è anche la piccola Aria nel passeggino e il cagnolino di Diletta, Lillo.

Insomma, per Diletta e la sua family sono giornate all'insegna del relax e dell'amore.