Benevento, aggressioni agli autisti dei bus: scocca l'ora della mobilitazione

Dopo le aggressioni agli autisti e le manifestazioni di violenza verificatisi sugli autobus urbani nelle ultime settimane, Civico 22 unitamente a Partito Democratico, Città Aperta, Movimento 5 Stelle, Europaverde-Verdi e Azione, con il coinvolgimento del sindacato di categoria e delle associazioni provinciali, ricevendo adesione dalla Filt-Cgil, Uil-Trasporti, Acli, Federconsumatori e Laboratorio Per La Felicità Pubblica, hanno organizzato una mobilitazione di sensibilizzazione per domani, alle 19. Gli attivisti e le attiviste dei partiti, dei movimenti, dei sindacati e delle associazioni che aderiranno alla mobilitazione saliranno sugli autobus urbani per manifestare solidarietà agli autisti e all'utenza che quotidianamente utilizza il mezzo di trasporto, per ascoltare dagli avventori e dagli stessi conducenti proposte di risoluzione e di prevenzione delle aggressioni in corso e per comprendere dal vivo come si verificano le dinamiche conflittuali che si ripetono sui mezzi di trasporto locale.

«Insieme - si legge in una nota - riteniamo che non bastano le misure repressive, che al massimo possono essere utili a individuare e punire i colpevoli di reato, sono ancora più urgenti misure preventive di carattere sociale capaci di prevenire ogni forma di violenza. L’appuntamento, dunque, è per domani, alle 19, alla fermata dell'autobus su via del Pomerio, nei pressi dell'Arco di Traiano.

Invitiamo la cittadinanza tutta a munirsi di biglietto e a partecipare».