Ancora un rinvenimento di refurtiva da parte dei carabinieri. Due fucili da caccia, nascosti in un tubo di plastica all'interno di una fossa coperta da lamiera e matricole abrase, un frangizolle, due decespugliatori, un gruppo elettrogeno e due martelli pneumatici, tutta merce priva di regolare documentazione attestante la proprietà.

Questo il risultato di un controllo eseguito in un fondo agricolo, eseguito dai carabinieri delle stazioni di Montefalcone di Val Fortore e Castelfranco in Miscano, di concerto con la compagnia di San Bartolomeo in Galdo. I militari hanno accertato che i fucili erano stati rubati nel 2022 a Castelfranco in Miscano e l'altra si refurtiva rubata nell'ottobre scorso in provincia di Avellino e, dopo, aver ricostruito il quadro della situazione, hanno tratto in arresto l'uomo, proprietario del fondo, per i reati di detenzione di armi clandestine e ricettazione, sottoponendolo agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e hanno sequestrato i fucili e le attrezzature ritrovate, curando la restituzione del frangizolle al legittimo proprietario. L'arrestato, tra l'altro, era stato già denunciato a piede libero per un recente caso di ricettazione di un mezzo agricolo, avvenuto sempre in Val Fortore.

Un presidio del territorio, quello operato dalla Compagnia di San Bartolomeo, al comando del capitano Gaetano Ragano, di concerto con le stazioni dislocate su tutto il territorio tra Miscano, Tamnaro e Fortore, che garantisce la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. E la scorsa settimana, i carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti, sempre coordinati dalla Compagnia del capoluogo fortorino, hanno arrestato un uomo della Val Fortore, già noto alle forze dell'ordine, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Avezzano.

L'uomo era stato già condannato per un reato perpetrato diversi anni fa in Abruzzo e fruiva di una misura alternativa alla detenzione, nel corso della quale, però, aveva commesso alcune violazioni di legge, ed incappando così nell'applicazione della pena della reclusione per un anno in un istituto carcerario con il pagamento di una multa di oltre 300 euro. Resta elevata l'attenzione da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Benevento sulla sorveglianza e rispetto delle misure cautelari e di sicurezza imposte dalla magistratura, con un controllo quotidiano sul territorio teso a prevenire e reprimere i reati predatori e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.