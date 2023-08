Totti e Ilary, il racconto del tradimento. D'Agostino: «Tutti sapevano...»

È un'estate molto intensa quella del 2023 che ha visto scoppiare molte coppie per presunti o certi tradimenti. Ad affermarlo è Roberto D’Agostino. Il giornalista di gossip Dagospia ha parlato delle numerose love story finite per i tradimenti. In particolare si è soffermato sull'ormai noto divorzio tra l’ex calciatore della Roma Francesco Totti e la conduttrice di Mediaset (o forse si dovrebbe dire ex conduttrice) Ilary Blasi nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica.

D’Agostino ha rivelato come in realtà all’inizio, quando ancora si trattava di voci e non vi erano certezze riguardo la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, nessuno avesse il coraggio di parlarne e di pubblicare articoli a riguardo.

Questo, nonostante la fine della loro relazione fosse visibile a tutti, nessuno osava assumersi la responsabilità di scrivere accuse così gravi nei confronti di Totti, idolo e stella indiscussa del mondo del calcio.

«La fine del loro rapporto già si poteva intuire guardando i loro profili prima che io spiattellassi tutto su Dagospia. Che il legame era in crisi si vedeva nelle foto pubblicate, non stavano mai insieme. Poi, a Roma tutti lo sapevano, ma chi voleva prendersi la responsabilità di scrivere che il Pupone era cornuto e a sua volta aveva un’altra? Sai quante copie perdi in un giornale? Totti a Roma è sempre stato intoccabile», ha affermato D’Agostino.

«Sì, io il dito tra moglie e marito ce l’ho messo - ha detto D'Agostino - Sapevo che litigavano da tempo. Certo ho osato… ma si sa che la fortuna premia gli audaci: Francesco Totti mi ha fatto un assist perfetto quando ha rilasciato l’intervista al Corriere della Sera dicendo che aveva beccato dei messaggini sul cellulare della moglie, avvalorando così le notizie che avevo già pubblicato».