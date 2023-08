Michelle Hunziker, giornata in barca con i consuoceri: «Panini e buonumore»

Michelle Hunziker sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia, alla quale si sono aggiunti anche i consuoceri Fabio e Francesca, ovvero i genitori di Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti.

La conduttrice svizzera, tramite storie, foto e video pubblicati su Instagram, sta raccontando ai suoi follower come sta trascorrendo le giornate e oggi, sabato 26 agosto, sono tutti in partenza per una gita in barca, muniti di panini e sorrisi.

Michelle Hunziker ha pubblicato una storia Instagram in cui indossa un completo leggero, occhiali da sole neri e capelli raccolti in una piccola coda di cavallo.

La conduttrice beve un goccio d'acqua e, poi, dice sorridente: «Boat day», ovvero, «Giornata in barca».

Poi, Michelle ha postato un'altra immagine in cui fotografa i suoi compagni di escursione: i consuoceri Francesca e Fabio e l'amico Jonathan Kashanian che sta trascorrendo questi ultimi giorni di agosto in Sardegna. La giovane nonna ha scritto: «Carichi per la giornata! Panini e buonumore!». In questo ultimo mese estivo, la conduttrice è spesso uscita in barca con Aurora, Goffredo e il piccolo Cesare e ha pubblicato storie bellissime in cui mostrava il paradiso in cui si trovava.

Michelle Hunziker ha trascorso tutto il mese di agosto in Sardegna ma, all'inizio dell'estate, è anche stata in Costiera Amalfitana e sulla Riviera Romagnola. Ha poi, trascorso qualche giorno a Milano prima di partire per la bella isola.