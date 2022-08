Noemi Bocchi, relax al mare al Circeo: Totti è a Sabaudia, lei lo 'aspetta' sotto l'ombrellone? FOTO

Mentre impazza il gossip su una presunta gravidanza di Noemi Bocchi (il padre del suo terzo figlio sarebbe, neanche a dirlo, Francesco Totti), la diretta interessata si rilassa in spiaggia. E stavolta non è quella della Sardegna, dove la 34enne romana era solita passare l'estate, bensì quella di San Felice Circeo.

La presunta nuova compagna dell'ex marito di Ilary Blasi è stata avvistata allo stabilimento "La capannina", e secondo i bene informati ci trascorrerà tutto il mese d'agosto: la Bocchi ha affittato un appartamento in un residence, anche se è stata avvistata fare la spola tra la spiaggia e un mega yacht ancorato al largo. Per il resto, si gode la tranquillità in totale relax. A giudicare dalla foto scattata martedì al Circeo intorno alle ore 14 e di cui Leggo è venuto in possesso, la giornata al mare della bionda Noemi trascorre placida. Fasciata in un costume nero e intero, se ne resta sdraiata sul lettino e all'ombra durante le ore più calde della giornata.

A una decina di chilometri di distanza sta trascorrendo le vacanze anche Francesco Totti, in quella villa di Sabaudia che ha visto crescere i suoi figli e dove con loro sta passando la prima estate da separato. A Sabaudia è stata avvistata anche Ilary Blasi, ma in questa villeggiatura "a targhe alterne" al momento la conduttrice si è trasferita sulle Dolomiti, mettendo molto più che una manciata di chilometri tra lei e il litorale laziale.