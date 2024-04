L'Antica Pizzeria Da Michele Aversa: al via i festeggiamenti per il primo anno di attività

L’Antica Pizzeria Da Michele Aversa festeggia il suo primo anno di attività: è una delle sei sedi in Campania, con la casa madre di Napoli, Salerno, Pompei, Caserta e il Michele Express al centro di Aversa.

Lunedì 22 aprile, a partire dalle 19, il normale servizio della pizzeria, regolarmente aperta agli avventori, sarà accompagnato da un’aria di festa, con gadget e omaggi, realizzati dal’Antica Pizzeria Da Michele in the world, della Nastro Azzurro e da Fior d’Agerola, fino a esaurimento scorte.

«Il primo anniversario della pizzeria di Aversa è l’occasione giusta per ringraziare tutti coloro che, nel corso di questo anno, ci hanno scelti, sia nella sede di Viale Europa che al Michele Express di via Roma» spiega Francesco De Luca, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele Aversa e della Michele in the world.

«Ad Aversa abbiamo presentato numerosi progetti legati alla tecnologia e al futuro: da qui sono partite le partnership con Authentico, per ciò che concerne la tracciabilità dei prodotti, e con WeHUB, con cui abbiamo creato la prima sede nel Metaverso - continua Pio Barone Lumaga, Ad de L’Antica Pizzeria Da Michele Aversa -. Ci piace dunque pensare che viale Europa possa essere un punto di avvio per tante nuove sfide da questo ai prossimi, speriamo tanti, compleanni».