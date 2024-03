L'Antica Pizzeria Da Michele apre a Ginevra: «Una nuova opportunità per il marchio»

Al centro della città di Ginevra, la pizzeria sorge in un elegante locale di circa 160 mq, in un'atmosfera accogliente che crea il connubio perfetto tra tradizione e contemporaneità, con affascinanti finestre a tutta altezza e lampadari pendenti che danno vita a un ambiente di raffinatezza senza tempo. In ogni dettaglio, la nuova sede riflette l'impegno per l'eccellenza, offrendo agli ospiti un rifugio dove potranno godere di autentiche prelibatezze culinarie della tradizione partenopea in un luogo ricco di stile ed eleganza.

«Dopo il successo della 50esima apertura a Como e la bellissima esperienza in prima serata su Rai2 nel programma “Boss in incognito” – che ha superato il milione di telespettatori -, la nostra azienda continua le sue inaugurazioni, a neanche una settimana di distanza dalla precedente, con la sede numero 51 - spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. - Si tratta della seconda pizzeria in Svizzera, dopo la recente inaugurazione a Bellinzona che sta già registrando un grande successo, con tante persone che attendono pazientemente in fila, ormai il nostro marchio di fabbrica». «La nuova apertura a Ginevra rappresenta una significativa opportunità per il nostro marchio e una fonte di profondo orgoglio per l'intera squadra. La Svizzera, con la sua ricca cultura culinaria e la sua reputazione di eccellenza gastronomica, offre un terreno fertile per l'introduzione della nostra autentica pizza napoletana» continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

«Sono di origine partenopea e desideravo portare un pezzo della mia Napoli a Ginevra. Prima di scegliere di diventare partner, sono stato nelle sedi della pizzeria a Londra, New York, Milano e Dubai e, in ognuna di queste, ho trovato non solo la medesima pizza, ma la stessa magia e volevo assolutamente replicarla anche in quella che ormai è casa mia» conclude Enzo Abbundo, partner di Ginevra. Il menù comprende una selezione diversificata di piatti, presentando non solo le pizze della casa madre, come la margherita e la marinara, ma anche altre varietà come la capricciosa e la Ginevra, ideata proprio per la nuova apertura.

Per gli amanti della cucina partenopea e italiana, saranno presenti anche antipasti, primi e dolci della tradizione.