L'Antica Pizzeria da Michele sbarca a Bergamo con i gusti della tradizione partenopea

L'Antica Pizzeria Da Michele apre a Bergamo la sua 48esima sede, in viale Papa Giovanni XXIII 17.

Ubicato in pieno centro città, il locale si distingue per i suoi ampi spazi e la luminosità, occupando un'area di circa 500 mq. Il concept della pizzeria esalta la tradizione, richiamando lo stile della sede storica de l'Antica Pizzeria da Michele di Napoli.

Il progetto porta la firma del rinomato studio dell'architetto Antonio Di Maro, già ideatore del design a Bari, Taranto, Trieste e Pompei.

La sua visione unica ha contribuito a creare un ambiente che riflette l'autenticità e l'eleganza della tradizione culinaria napoletana.

«La scelta di Bergamo come nuova destinazione rappresenta per noi un'opportunità di portare la nostra pizza in una comunità appassionata e raffinata per ciò che concerne numerosi aspetti e, in particolare, l’ambito gastronomico. L’impegno va oltre l'apertura di un nuovo locale, è una celebrazione dei valori fondamentali del nostro brand» spiega Alessandro Condurro, Ad de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

«Il fatto che questa sia la nostra 48esima sede ha un significato speciale: evidenzia la crescita costante e l'attenzione che riceviamo da parte dei nostri clienti e rafforza quella che ormai possiamo definire, in tutto il mondo, ‘esperienza da Michele’» continua Francesco De Luca, Ad de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

«Bergamo è un insieme di cultura, storia e imprenditorialità e sta assumendo un ruolo sempre più centrale a livello nazionale e internazionale. A una città così importante abbiamo dedicato un altrettanto grande investimento in un locale che permette una totale immersione nei nostri valori di brand e della città di Napoli, così da creare un legame forte con il territorio attraverso l’esperienza di assaggio della nostra famosa pizza» spiega Giuseppe De Paola che rappresenta il gruppo di imprenditori della Asset Food.

Lo staff della nuova sede accoglierà i clienti ponendo al centro i valori del brand e celebrando la pizza a ruota di carro di Michele Condurro.

Il menu de l’Antica Pizzeria Da Michele Bergamo spazia dalle classiche pizze a ruota di carro della sede di Napoli, come la margherita e la marinara, a creazioni speciali che omaggiano gli anni '80 e a varianti sempre in linea con la tradizione partenopea, come la pizza fritta o la salsiccia e friarielli. Per soddisfare ogni gusto, anche i fritti classici e i dolci napoletani tipici, accompagnati da un'ampia scelta di birre e vini.