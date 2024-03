Pasqua a Napoli, S.Qui.Sito lancia la colomba di maccheroni

Da S.Qui.Sito a Sant'Anastasia la novità proposta per la tavola di Pasqua 2024 è la Colomba di maccheroni, ovvero un goloso timballo di pasta farcito a forma di Colomba. Un’idea dei cuochi di Squisito da acquistare già cotta pronta per essere portata a casa per il pranzo pasquale. A forma di Colomba sono stati realizzati anche lo sformato di carne e un polpettone classico di primo taglio. S.Qui.Sito è forno, macelleria, cucina, caseificio, enoteca e tanto altro ancorra. È possibile acquistare sia cibi campani e nazionali, ma anche internazionali ed è indirizzo di riferimento per la spesa di Pasqua e Pasquetta. In un unico spazio di 300 metri quadrati S.Qui.Sito, da oltre dieci anni, coniuga infatti ricerca del buono, artigianalità e cucina: è caseificio con produzione di latticini a vista e banco formaggi con un’offerta di oltre 300 tipologie; è forno per pani e pizze di alta qualità lavorati con lievito madre e farine biologiche, sfornati freschi più volte al giorno; è banco macelleria e salumi con una selezione di carni e prosciutti di pregio, è enoteca con circa 500 etichette nazionali ed estere, ed è drogheria con scaffali colmi di prodotti ricercati per autentici gourmand.

I grandi classici di Squisito per la Pasqua: vengono sfornati più volte al giorno per tutta la settimana santa il tradizionale Casatiello napoletano realizzato con lievito madre, sugna, pepe e salumi e formaggi di prima scelta, con le immancabili uova sode fissate in cima con due piccoli lembi di impasto; la Pizza chiena a base di ricotta, uova, salumi e formaggi, la pizza di scarole. Il banco salumeria offre tutto il necessario per comporre la tradizionale fellata pasquale: pancette artigianali, prosciutti crudi di lunga stagionatura, mortadelle Igp, i salumi dell’Opificio Verona, salami e capocolli pregiati. In abbinamento i formaggi Ciro Amodio a cominciare dalle ricotte, le mozzarelle di latte di bufala, punta di diamante del brand campano, ma anche ricottine impreziosite con granelle di frutta secca, provolette affumicate o sottolio, trecce di mozzarella e formaggi al cucchiaio.

Nel reparto macelleria si può scegliere l’agnello di Laticauda per il pranzo pasquale, ma anche tagli e carni provenienti da tutto il mondo e filiere certificate, perfette per la brace di Pasquetta. I maestri dolciari di Squisito sfornano la più tradizionale pastiera napoletana: ricotta freschissima Ciro Amodio, grano, cedro e acqua millefiori vengono impastati ad arte, secondo l’antica ricetta napoletana, e poi racchiusi in un delicato scrigno di pasta frolla. Il dolce immancabile da portare in tavola o da regalare durante il periodo pasquale. La boutique offre un ampio ventaglio di lievitati: ci sono le colombe Squisito nei gusti amarena e mandorlata, le colombe del maestro pasticcere Sal De Riso, le colombe artigianali Perbellini e la Pastiera a lievitazione naturale della Pasticceria Pepe Mastro Dolciere. Non mancano le uova di cioccolato Squisito sia nella variante latte e fondente che pralinate con nocciole e frutta secca. Completano la scelta le uova di cioccolato delle migliori aziende cioccolatiere italiane come D.Barbero e Amedei, le uova Santomiele e quelle dell’azienda Autore.