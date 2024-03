Sono tornate in 80 piazze di Napoli e provincia le Uova di Pasqua Ail, la carovana della solidarietà contro Leucemie, linfomi e mieloma e potranno essere acquistate anche oggi e domani con un ricco programma di eventi. La raccolta fondi è al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie da 55 anni per sostenere la ricerca sulle cellule staminali, le nuove terapie e tante iniziative di assistenza ai malati. La prima iniziativa il 13 marzo scorso con il concerto al circolo Canottieri in ricordo del professor Bruno Rotoli cui è intitolata la sezione Ail di Napoli. La storia della sezione partenopea è inevitabilmente intrecciata alla figura di Bruno Rotoli ematologo di fama mondiale scomparso nel 2009. Uomo di scienza e di solidarietà, ha cambiato il destino di molte persone.

APPROFONDIMENTI “Sempre aperti a donare”, il progetto di McDonald's «Storia di un malandrino», l'autismo raccontato in un fumetto a scuola Favole al telefono, il progetto nelle scuole per conservare la memoria dei nonni

Dal 22 al 24 marzo la Compagnia Signori si nasce porterà in scena la commedia “Così è la vita” al Teatro il Piccolo (Stazione metro Campi Flegrei). Presso il Circolo Nautico Posillipo dal 21 al 26 marzo si terrà il torneo di Burraco in beneficenza, le Uova di Pasqua solidali continueranno fino al 31 marzo. «Grazie ai fondi raccolti l'anno scorso, 150.000 euro con la vendita delle stelle di Natale - dichiara Valeria Rotoli presidente della sezione Ail di Napoli - saranno finanziati progetti di ricerca in ematologia e si potrà rafforzare il servizio di assistenza medica ed infermieristica domiciliare tramite le convenzioni già attive con l'ospedale Cardarelli e l'Asl Na 1 di Napoli, e inoltre per le famiglie indigenti l'associazione interviene anche per le spese alimentari e medicinali fino a casa del paziente, tutte le attività sono possibili grazie al contributo di migliaia di volontari». Il vicepresidente dell'Ail Napoli, Andrea Camera, ematologo per anni nel team di specialisti guidati da Rotoli - sottolinea che «le strategie di cura sono strettamente connesse anche alla sperimentazione di nuovi farmaci, l'Ail Napoli offre un servizio di terapia onco-psicologica presso la Torre Biologica del Polo federiciano e presso l'ospedale Cardarelli».

L'Ail nazionale organizza in tutte le regioni seminari aperti ai pazienti per conoscere a fondo i tumori del sangue, tutte le cure disponibili e i progressi della ricerca scientifica.