Incidente tra furgone e moto: due feriti sulla Cilentana

Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord, tra un furgone ed una motocicletta. A avere la peggio un giovane centauro di Agropoli, finito rovinosamente sull'asfalto e trasportato d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Trasferito in ospedale anche il conducente del furgone, residente a Sessa Cilento. Sul posto due ambulanze e l’automedica della Croce Rossa. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso ed accertare, quindi, la dinamica del sinistro. Rallentamenti alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, per consentire le operazioni di soccorso.