Nuova chiusura notturna per la galleria Monte Pergola. A partire da stasera e fino domani l'Anas ha previsto tra le 22 e le 6 del giorno successivo lo stop alla circolazione nel tunnel in direzione Avellino, con deviazione della circolazione lungo i percorsi alternativi. Interessate le arterie urbane dei Comuni di Solofra, Serino e Montoro.

La chiusura è necessaria per interventi di manutenzione nella canna del tunnel in esercizio. Pertanto l'uscita dei veicoli è obbligatoria a Solofra e rientro allo svincolo di Serino con il percorso alternativo, e segnaletica installata lungo la strada comunale 'via Panoramica' e le strade provinciali 5 e 574. E viceversa da Serino a Solofra.

Le attività di manutenzione riguardano la canna in direzione Avellino (percorribile a doppio senso di circolazione) della galleria Monte Pergola e sono state programmate da Anas in orario notturno allo scopo di ridurre i disagi. Un ulteriore percorso alternativo consigliato in direzione Avellino è con uscita allo svincolo di Montoro Sud, percorrendo le strade provinciali 90, 145 ed 88 con immissione sulla Strada statale 7/bis, in località Bellizzi Irpino-Avellino. Inoltre nella fascia notturna i mezzi pesanti superiori a 6,5 tonnellate o adibiti al trasporto di merci infiammabili diretti ad Avellino dovranno utilizzare il percorso autostradale A30 Caserta-Salerno e A16 Napoli-Canosa.

Nella galleria Monte Pergola è in corso uno dei più importanti interventi di Anas. I lavori attualmente sono in corso nella canna in direzione Salerno da completarsi entro l'estate 2025. Subito dopo l'intervento si sposterà nel tunnel in direzione Avellino. L'auspicio dei sindaci di Solofra, Montoro e Serino è che l'esecuzione dell'importante intervento rispetti il cronoprogramma.

Intanto a Montoro lungo la carreggiata sono in fase di ultimazione i lavori per l'installazione delle nuove barriere di ultima generazione con l'eliminazione del restringimento di corsia in entrambi i sensi di marcia. Il cantiere si sposterà poi, in varie fasi successive, per tratti di lunghezza di circa 800 metri con restringimenti di entrambe le carreggiate tra Montoro e Fisciano, Montoro e Solofra per poi concludere la tratta autostradale tra Serino e uscita Atripalda-Avellino. Insomma, continuano i disagi sulla trafficata arteria che collega il capoluogo irpino con Salerno.