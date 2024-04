Avellino, Pasqua: sequestrate dai Nas 24 tonnellate di alimenti non tracciati

66 controlli, 30 dei quali con risultati non conformi; 53 sanzioni amministrative per un importo di quasi 25 mila euro; 49 persone segnalate all'autorità giudiziaria.

È il bilancio di tre mesi di controlli sulla sicurezza alimentare in provincia di Avellino da parte dei carabinieri del Nas di Salerno. Complessivamente nelle province di Avellino, Benevento e Salerno sono state effettuate 287 ispezioni nei settori della filiera della carne, dei prodotti lattiero-caseari e dolciari.

Sequestrate 24 tonnellate di alimenti non tracciati per un valore di 146 mila euro e 182 sanzioni per 62 mila euro con la segnalazione di 78 persone all'autorità giudiziaria.

In particolare, durante le festività pasquali, sono state sequestrate 230 pastiere, prodotti dolciari, cioccolato, formaggi e carni privi della documentazione attestante la provenienza.