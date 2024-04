La pizza napoletana contemporanea sbarca ad Amalfi col pizzaiolo Carlo Fiamma

Si chiama «Pizza e Cantina» ed è il nuovo ambizioso progetto imprenditoriale col quale il pizzaiolo Carlo Fiamma porta ad Amalfi la sua pizza napoletana contemporanea. Ma con i profumi e i sapori della Costiera Amalfitana. L’inaugurazione ieri sera a Piazza Municipio dove Fiamma, tra i pizzaioli più in evidenza non solo in provincia di Salerno, ha chiamato a raccolta amici e clienti storici per condividere la sua nuova avventura. Una certezza, più ancora che una scommessa, quella del pizzaiolo originario di Corbara, che ad Amalfi porterà la tipologia di pizza che sta spopolando negli ultimi tempi.

Lunga lievitazione, alta idratazione e prodotti di altissima qualità tra cui il pomodorino corbarino di Carlo D’Amato, l’olio evo del Cilento, le alici Armatore e il fior di latte dei Monti Lattari.

Nel nuovo menù oltre alle storiche pizze anche una serie di varianti capaci di tenere insieme prodotti del territorio molti dei quali a marchi di origine controllata o tutelati dai presidi Slow Food.

Fiamma, che utilizza una farina tipo 0, partendo da un 75% di idratazione. dà vita a un impasto diretto, con una maturazione 48 ore 36 delle quali tra frigo e temperatura ambiente. E nel nuovo locale di Amalfi prevede anche di accontentare i palati gluten free con impasti studiati ad hoc.

Leggera e scenografica, con topping curati: così si presenta la pizza napoletana contemporanea di Carlo sia al palato che alla vista. Le poche materie prime (tre o quattro al massimo per ogni pizza) utilizzate per ogni pizza rendono assai semplici le sue proposte, ben equlibrate negli abbinamenti e con sapori definiti.

Pizzaiolo da quasi 25 anni, Carlo Fiamma ha iniziato l’attività ad appena dodici anni presso il ristorante pizzeria da Salvatore a Corbara, vicino casa e prima di accreditarsi come pizzaiolo emergente, fornendo una serie di consulenze tuttora in essere, si arruolò nell’esercito dove per tre anni fu il pizzaiolo del circolo sottufficiali presso la foresteria Lungara di Roma.

Ora, dopo un periodo di collaborazione presso l'agriturismo Il Raduno a Tramonti di proprietà della famiglia della moglie Ida Giordano, Fiamma si gioca una carta importante ad Amalfi. Ma soprattutto sfrutterà l'opportunità di prendere per la gola con la pizza contemporanea napoletana i tanti turisti internazionali che affollano l’antica repubblica marinara.