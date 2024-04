Rapina record a Los Angeles, rubati 30 milioni di dollari in contanti da un caveau: i ladri non hanno lasciato traccia. Indaga l'Fbi

Maxi rapina a una società di sicurezza che gestisce denaro a Los Angeles la scorsa domenica, il giorno di Pasqua, senza che nessuno se ne rendesse conto fino al giorno successivo. I ladri hanno rubato circa 30 milioni di dollari in contanti da un caveau, che è stato trovato vuoto soltanto la mattina dopo. Il furto è avvenuto la notte di Pasqua presso la struttura della GardaWorld di Sylmar, nella periferia di Los Angeles, che gestisce contanti per diverse aziende della zona. Ciò che colpisce è la destrezza con la quale i rapinatori hanno agito, tanto da non lasciare alcun segno di scasso all'esterno del caveau: gli impiegati si sono accorti del furto solo lunedì mattina, quando lo hanno aperto, come riporta il Los Angeles Times.

Il furto

I ladri sono entrati nella struttura attraverso il tetto, senza far scattare alcun sistema d'allarme. Dai filmati della videosorveglianza è possibile notare una sorta di “buco” su un lato dell'edificio, coperto da un mucchio di detriti: ancora non è chiaro se sia effettivamente da collegare al furto. Si sospetta la presenza di un basista, dal momento che pochissime persone sapevano quanti contanti erano conservati in quella struttura, che dall'esterno appare decisamente anonima. Non c'è dubbio che l'elaborato piano sia stato eseguito da una banda di ladri esperti. Sulla rapina indaga sia il dipartimento di polizia di Los Angeles che l'FBI.

La rapina record

La rapina è una delle più grandi nella storia di Los Angeles, avendo superato (per quanto riguarda il bottino) anche tutti i furti commessi ai danni di auto blindate nella zona.