Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina: manifestazione a Pianura a un anno dalla morte

«Sarai sempre con noi» è il messaggio che campeggia su un grande striscione che apre il corteo. Sono in centinaia in strada: amici, familiari, conoscenti, Pianura - dove era nato e cresciuto - si muove per Francesco Pio Maimone, il giovane napoletano ucciso a Mergellina un anno fa.

Un anno dopo, Napoli non lo ha dimenticato: a dimostrarlo il corteo d'amore per il pizzaiolo che fece notizia per le modalità con cui fu barbaramente ucciso da un coetaneo: una lite tra gruppi di giovani ritenuti vicini alla camorra scoppiata solo per un pestone su un paio di scarpe griffate.

A un anno esatto dalla tragedia, il ricordo di Francesco Pio mentre si chiede ancora giustizia: lo scorso lunedì, il gup di Napoli Chiara Bardi ha accolto le richieste del pm e condannato a sei anni di reclusione Rocco Sorrentino (difeso dall'avvocato Francesca Di Dio).

Sorrentino è una delle otto persone ritenute dalla DDA di Napoli coinvolte i quella assurda morte.

Nel frattempo, due centri giovanili della città di Napoli saranno intitolati alla memoria di Francesco Pio e a quella di Giogiò, Giovanbattista Cutolo, l'altro giovane napoletano ucciso la scorsa estate a Piazza Municipio e la cui vicenda giudiziaria ha raggiunto ieri il primo grado di giudizio con la condanna a 20 anni di carcere del killer.