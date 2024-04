«Mia figlia 15enne è stupenda e intelligente: sono orgogliosa ma anche invidiosa di lei. Sono una mamma terribile?»

La bellezza tipica della gioventù dura giusto qualche anno e prima ancora di accorgersene è già svanita per lasciare il posto a una sua versione certamente diversa ma non meno preziosa. Eppure, l'ideale che la società propone, sempre fresco, senza rughe né imperfezioni, è decisamente lontano da questa nuova versione e troppo spesso si associa l'invecchiamento con la perdita della bellezza.

Da qui nasce, inconsapevole ma forte, il sentimento dell'invidia, quella brutta bestia che può rovinare i rapporti e piantare semi di discordia nel nostro cuore.

Cosa fare quando questo sentimento si prova nei confronti della propria figlia?

Una mamma di circa 50 anni ha espresso la sua preoccupazione in proposito: «Sono segretamente invidiosa e so che sembra davvero una cosa terribile. Sono una brutta persona?».

La confessione della mamma

«Sono una donna sposata di mezza età - scrive la mamma al Mirror - Io e mio marito abbiamo una figlia di 15 anni e devo ammettere che spesso mi ritrovo a essere molto invidiosa di lei. È davvero stupenda, dentro e fuori, e tutti quelli che incontra le danno positività e attenzione. È anche incredibilmente intelligente e, beh, non le manca proprio nulla».

Naturalmente, non tutti i sentimenti sono negativi e la mamma scrive: «Sono così orgogliosa di lei, e lo è anche mio marito, ma segretamente... sono invidiosa, e so quanto suoni male una cosa del genere. Non l'ho confessato a nessuno, fino a questo momento nemmeno a me stessa. Sono una brutta persona? O completamente fuori di testa?», chiede.

Poi, racconta un episodio che le ha fatto realizzare il problema: «È andata a un ballo per Natale e sembrava una supermodella con quel vestito sbrilluccicoso. L'ho accompagnata e le ho detto che era bellissima e che speravo si divertisse, ma tornata a casa ho pianto in macchina. Penso che la verità sia che mi ricorda di ciò che io non ho più: sono a metà della mia vita e i miei anni migliori sono passati».

Coleen ha risposto alla mamma preoccupata e l'ha rassicurata sul fatto che provare invidia in questo senso sia perfettamente normale e comprensibile: «Non vuol dire affatto che non la ami e non le auguri il meglio, ma hai realizzato che sta crescendo e diventando una donna, mentre tu probabilmente hai difficoltà, sei in menopausa, ti sentirai vecchia, invisibile e metti in dubbio tutta la tua vita».

Poi, Coleen dichiara che si tratta di una fase di passaggio nella relazione con la figlia e che quando passerà riuscirà a godere di ciò che viene dopo, quando realizzerà che la vita non è affatto finita e potrà godere del proprio tempo e anche delle esperienze della figlia: «La mia Ciara farà 23 anni a giugno, sono mesi che viaggia per il mondo e adoro vederla mentre fa tutte quelle cose emozionanti. I sentimenti che provi ora cambieranno, diventeranno altro. Adorerai le visite del suo ragazzo e dei suoi amici e rivivrai parte della gioventù attraverso loro. È divertente, sii fiera di tua figlia, ma anche di te stessa».