Uomini e Donne, il ritorno dell'ex dama Barbara De Santi fa impazzire i follower: «Finalmente». E Armando Incarnato...

La nuova stagione di Uomini e Donne sembra essere partita alla grande. La registrazione delle nuove puntate sta avendo luogo in questi giorni e il pubblico presente in studio ha già rivelato alcuni scoop incredibili. Tra questi, il ritorno molto atteso di una ex dama amatissima dal pubblico. Di chi stiamo parlando? Di una dama che durante il suo percorso all'interno del dating show ha dato del filo da torcere a molti cavalieri.

Barbara De Santi è tornata a sedere su una delle sedie rosse di Uomini e Donne, pronta, anche stavolta a mettercela tutta per trovare l'amore della sua vita.

Il pubblico, appena saputo del suo ritorno è impazzito.

La dama era molto amata per il suo carattere intraprendente e vivace, non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno. Le liti con Armando Incarnato sono rimaste nel cuore dei telespettatori che sognano, ancora una volta, che i due possano tornare insieme a bisticciare.

Purtroppo, però, anche in questa registrazione, non c'è stata traccia di Armando Incarnato. Che sia stato cacciato dal programma o abbia deciso lui stesso di andare via?