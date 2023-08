Paola Barale delusa da Ballando con Le Stelle: «Show troppo “gossipparo”. La giuria? Volevano mi arrabbiassi»

Paola Barale, a un anno di distanza, ricorda la sua esperienza a Ballando con le Stelle. Mentre Milly Carlucci è a lavoro per costruire il nuovo cast del talent show di Rai1, la showgirl ospite di Liberrima a Lecce ( per presentare il suo libro Non è Poi la fine del Mondo) si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Per Paola Barale infatti l'esperienza nello show di danza non è stata proprio come se la aspettava.

Paola Barale racconta la sua esperienza a Ballando con le Stelle

«Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle italiano, l’anno scorso, è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perchè è diventato gossip e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi».

La delusione

«Da un certo punto di vista mi ha fatto bene, dall’altro sono rimasta un po’ dispiaciuta perché lo pensavo diverso. Io avevo deciso di accettare perché mi sembrava un programma meno “gossipparo” e invece l’anno scorso lo è stato». Paola Barale poi parla anche della giuria. «Poi anche questa giuria che litigava sempre. Il giurato con cui andavo più d’accordo? Nessuno. Io poi non ero funzionale al programma perché quando mi dicevano che ballavo male loro volevano che io mi arrabbiassi, invece io dicevo “hai ragione”. – riporta BlogTv– E quindi da un punto di vista dell’intrattenimento, non gli davo quello che volevano. Loro lo sapevano…». E continua: «Chi fa la tv mi conosce. Se tu prendi una come me, io non amo il gossip, sono una molto riservata, mi pagano anche abbastanza bene per farlo. Visto che mi paghi, ma sfruttami per quello che ti posso dare, no?! Se tu insisti fai male, io alla fine ho portato a casa qualcosa».