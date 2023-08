Un posto al sole, Ida Di Benedetto verso il ritorno

Colpo di scena a «Un posto al sole»: Ida di Benedetto potrebbe tornare a vestire i panni della contessa Federica Palladini personaggio che ha impersonato dal 1996 al 1998. Tanti gli indizi, come la foto postata da Nina Soldano sui social che le ritrae insieme a luglio anche se le due attrici non hanno mai lavorato insieme nella fortunatissima e longeva soap di Raitre realizzata nel centro di Napoli. Dopo il ritorno del personaggio del dottor Luca De Santis, primario dell’ospedale questo inaspettato ritorno della contessa sarebbe ancora più clamoroso. Ed a tal proposito la Di Benedetto, che nel frattempo è tornata a vivere a Napoli, sua città d’origine, ha detto «Ancora adesso il pubblico napoletano mi chiede: ma quando tornate al Posto al Sole?».

Intrappolata in un matrimonio infelice con il marito Tancredi, la contessa Palladini ha sempre macchinato e ordito alle spalle degli altri per ottenere ciò che più desiderava.Dopo il divorzio da Tancredi, la contessa Federica è partita alla volta dell’Argentina con un nuovo amante e ha fatto ritorno solo in un’occasione, per aiutare il figlio Alberto.

Di lei si sono perse le tracce e si sa soltanto che, in seguito alla notizia della morte tragica di Eleonora, la donna è stata rinchiusa in una struttura psichiatrica. Cosa potrebbe dunque spingere la contessa Palladini a far ritorno nella sua amata Napoli? E il suo destino si legherà a quello di Marina Giordano, alias Nina Soldano? Dopotutto é il personaggio che l’ha sostituita nella soap nel suo ruolo di regina dark, anche se con gli anni ha avuto un’evoluzione positiva. C’è chi ipotizza che la contessa potrebbe fa ritorno nella soap per aiutare il figlio Alberto e conoscere il nipotino che porta il suo nome. Un alone di mistero e riservatezza aleggia su questo vagheggiato ritorno.