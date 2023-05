Ma com'è possibile? Il Napoli vince il terzo scudetto e «Un posto al sole», storico vessillo televisivo della città obliqua, non lo celebra? Paolo Terracciano, capo della squadra di autori: «Se il pubblico sapesse che cominciamo a scrivere le puntate cinque mesi prima che siano messe in onda, non si porrebbe la domanda. Eppure, qualcosa stiamo preparando». Sì, nella rigida catena di montaggio della soap di Raitre non è contemplata la previsione del futuro. «Mesi fa, quando si cominciò a parlare di scudetto, pensammo a brevi filmati da inserire sui nostri social ma, poi, la squadra perse con l'Inter e con la Lazio e noi, anche per scaramanzia, ci siamo fermati. Fummo tutti d'accordo: meglio aspettare la certezza». E, oggi, a vittoria acquisita, ancora la scaramanzia è usata per giustificare l'incolpevole ritardo: «Nelle puntate che vedrete a giugno», aggiunge il capo degli scrittori, «Raffaele Giordano, lo storico portinaio di palazzo Palladini, finalmente addobberà la sua guardiola con sciarpe, nastri, striscioni e magliette per festeggiare. Perché non lo ha fatto fino a quel momento? Anche lui attendeva la sicurezza matematica della vittoria. Inoltre, dov'è possibile, stiamo modificando i dialoghi per inserire, qua e là, qualche riferimento. Di più, purtroppo, non possiamo fare».

E l'omaggio non potrà neppure durare troppo: «Ora stiamo pensando alle puntate di ottobre, quando il nuovo campionato sarà già abbondantemente iniziato». Intanto, tra fine giugno e inizio luglio, andranno in onda le puntate girate dalla troupe in trasferta a Ischia. Quanto a «Un posto al sole d'estate», quest'anno sarà sostituito da alcune puntate riepilogative nelle due settimane di agosto in cui la soap si fermerà per ferie.