Un posto al Sole, Nina Soldano a cuore aperto: «Ho perso un bimbo poi non ho avuto più figli»

«Lo dico oggi per la prima volta, tutti sanno che non ho mai avuto figli, ma in realtà quando ero a Indietro Tutta con Renzo Arbore, giovanissima e agli esordi, ero incinta. Persi il mio bimbo spontaneamente e poi non sono più rimasta incinta. È stato un grande dolore nella mia vita, di cui non ho mai parlato, forse per non riacuire, a distanza di anni, quella sofferenza».

Nina Soldano, star di Un Posto al Sole, si confessa a Monica Setta a Storie di al bivio, nella puntata in onda sabato 20 aprile alle 14 su Rai 2. E parla del rapporto con il marito ingegnere Teo Bordagni, conosciuto sui social e sposato nel 2016. «Ci siamo scritti su Facebook - racconta l'attrice - e il primo appuntamento è stato a Napoli. Non mi era mai successo di scambiare messaggi sui social» ha raccontato.

«Teo non sapeva nemmeno chi fossi ma qualcosa era già scattato.

Quando ci siamo visti davanti al mare non ci siamo più lasciati. Ho sofferto per la morte di mio fratello e lui mi è stato profondamente vicino. Per anni avevo quasi rimosso il desiderio di maternità che è rinato con l'amore. Ma ormai era tardi e comunque il sentimento per mio marito è fortissimo e mi ripaga di tutti i rimpianti» ha concluso.