Uomini e Donne, Gemma Galgani verso il trono accanto a Ida Platano? «Si pensa a una vera e propria svolta»

Gemma Galgani è da sempre stata una delle protagoniste indiscusse del trono Over di Uomini e Donne. Le sue storie d'amore impossibili, le relazioni con uomini più giovani di lei, le litigate trash con Tina Cipollari saranno sempre parte integrante del programma di Maria De Filippi. Proprio nelle ultime ore si sarebbe fatta sempre più viva l'indiscrezione che vorrebbe una promozione per Gemma: da dama del parterre, a tronista, insieme all'amica storica Ida Platano. D'altronde chi l'ha detto che c'è ancora distinzione tra il trono Classico e il trono Over?

Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Novella 2000, «dopo Ida Platano anche la sua storica amica Gemma potrebbe intraprendere lo stesso percorso.

Galgani ultimamente non è più al centro dello studio per raccontare le sue conoscenze. Di lei fanno notizia solo le sfilate, ma di storie d’amore purtroppo nemmeno l’ombra. Negli ultimi mesi è rimasta anche molto delusa da alcuni uomini che stava conoscendo. E quindi si pensa a una vera e propria svolta».

Potrebbe trattarsi di una vera e propria rivoluzione nel dating show che ha visto ascolti molto deludenti per il trono Classico e sorprese, invece, nel trono Over.