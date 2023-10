Uomini e Donne, Elio Servo “nemico” di Tina Cipollari abbandona il programma: ecco il motivo

L'annuncio ha spiazzato i fan del daytime condotto da Maria De Filippi: Elio Servo ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Il cavaliere che ha fatto tanto discutere soprattutto a causa dei caotici siparietti con Tina Cipollari. L'antipatia era reciproca: sia Elio che l'opinionista hanno più volte alzato i toni rivolgendosi insulti forti. Tuttavia, nelle ultime ore, il cavaliere ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver abbandonato il programma. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

L'addio è arrivato attraverso il profilo Instagram di Elio Servo. «Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l'amore - ha scritto Elio Servo su Instagram -.

Sì, è vero, lì non sin trova e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti». Il messaggio è una chiara frecciatina al reality condotto da Maria De Filippi. L'ex cavaliere ha voluto sottolineare come all'interno del programma non è possibile trovare il vero amore.

«Credo che tu abbia fatto la cosa giusta», ha scritto un utente a corredo del video social. «Hai fatto bene era diventato un covo di vipere», ha scritto ancora un altro utente.