Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri dopo le tensioni con Guardì: ecco cosa farà

Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri. Dopo aver lasciato il programma nel 2021, dopo ben 21 edizioni, a Il Fatto Quotidiano spiegò di essersene andato per stanchezza. La sua fu una richiesta al direttore di Rai 2 per concedersi un po' di riposo dopo tanto lavoro, a volte anche molto faticoso visto lo spessore di alcune interviste e la fatica del post pandemia.

Tutto sembrava essersi concluso pacificamente, ma lo scorso maggio però il conduttore ha lanciato una frecciatina al regista e ideatore del programma Michele Guardì, accusadolo di non averlo mai nominato dal giorno del suo addio: «Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così.

O forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc) e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo».

Guardì non rispose alla provocazione, ma si intuì che non ci fosse un bel clima tra i due, ma ora pare ci sia una reunion. Tv Blog ha svelato che Magalli tornerà a I Fatti Vostri con una sua rubrica che pare dovrebbe avere, almeno per ora, una cadenza settimanale.